Продвижение ООО "СибКонтакт"

Компания занимается разработкой и производством оборудования для автономного и резервного электропитания. Реализующая свою продукцию через дилерскую сеть по всей России, а так же через собственный интернет магазин.
Задачи.
Аудит, доработка рекламных кампаний Яндекс Директ, Google Ads.
SEO оптимизация сайта.
Внедрение сквозной аналитики.
Было дано.
Рекламные кампании Яндекс Google.
Сайт с плохими позициями в органической выдаче.
Что сделано.
Проведен аудит и оптимизация РК в Яндексе и Google.
Внедрение сквозной аналитики на основе сервиса Roistat.
Чистка контента сайта от переспама, разделение на поддомены по регионам: МСК, НСК, Красноярск, Краснодар.
Итоги.
Внедрение сквозной аналитики, систематизация интернет маркетинга,
Стоимость заявки (CPL – 17%)