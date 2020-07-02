Продвижение ООО "СибКонтакт"

Компания занимается разработкой и производством оборудования для автономного и резервного электропитания. Реализующая свою продукцию через дилерскую сеть по всей России, а так же через собственный интернет магазин.

Задачи.

 Аудит, доработка рекламных кампаний Яндекс Директ, Google Ads.

 SEO оптимизация сайта.

 Внедрение сквозной аналитики.

Было дано.

 Рекламные кампании Яндекс Google.

 Сайт с плохими позициями в органической выдаче.

Что сделано.

 Проведен аудит и оптимизация РК в Яндексе и Google.

 Внедрение сквозной аналитики на основе сервиса Roistat.

 Чистка контента сайта от переспама, разделение на поддомены по регионам: МСК, НСК, Красноярск, Краснодар.

Итоги.

Внедрение сквозной аналитики, систематизация интернет маркетинга,

Стоимость заявки (CPL – 17%)