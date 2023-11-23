Реклама Google Ads для фінансових послуг на Грецію

Послуга: Контекстна реклама в Google ADS



Тематика і сайт: Фінансові послуги у Греції



Регіон: Греція



Мета: Проходження модерації. Отримання лідів з реклами при невеликому бюджеті.



Робота над проектом.



Для досягнення максимальної віддачі були налаштовані різні види кампаній:

✔️ пошукові кампанії на грецькій та англійській мовах

✔️ розумні пошукові кампанії з метою побудування маршруту на адреси філіалів

✔️ КМС кампанії



Результати роботи за місяць:



Витрати: 115,55 €

Кліків: 357

Cередня ціна кліку: 0,32 €

Лідів: 27

Вартість/конв: 4,28 €