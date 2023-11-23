Реклама Google Ads для фінансових послуг на Грецію
Контекстная реклама
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месяц назад
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Послуга: Контекстна реклама в Google ADS
Тематика і сайт: Фінансові послуги у Греції
Регіон: Греція
Мета: Проходження модерації. Отримання лідів з реклами при невеликому бюджеті.
Робота над проектом.
Для досягнення максимальної віддачі були налаштовані різні види кампаній:
✔️ пошукові кампанії на грецькій та англійській мовах
✔️ розумні пошукові кампанії з метою побудування маршруту на адреси філіалів
✔️ КМС кампанії
Результати роботи за місяць:
Витрати: 115,55 €
Кліків: 357
Cередня ціна кліку: 0,32 €
Лідів: 27
Вартість/конв: 4,28 €