Реклама Google Ads для фінансових послуг на Грецію

Контекстная реклама
Добавлена
месяц назад
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Послуга: Контекстна реклама в Google ADS

Тематика і сайт: Фінансові послуги у Греції

Регіон: Греція

Мета: Проходження модерації. Отримання лідів з реклами при невеликому бюджеті.

Робота над проектом.

Для досягнення максимальної віддачі були налаштовані різні види кампаній:
✔️ пошукові кампанії на грецькій та англійській мовах
✔️ розумні пошукові кампанії з метою побудування маршруту на адреси філіалів
✔️ КМС кампанії

Результати роботи за місяць:

Витрати: 115,55 €
Кліків: 357
Cередня ціна кліку: 0,32 €
Лідів: 27
Вартість/конв: 4,28 €