ecosowelugmailco

Діана ecosowelugmailco

 
37 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Сертифікований спеціаліст Google Ads, маю досвід успішного налаштування і ведення кампаній для малого та середнього бізнесу. Працювала у digital-агентствах 5+ років.
Налаштовую кампанії різних типів під завдання бізнесу та поставлені KPI:
-Search
-DSA
-Display
-Performance Max
-Shopping

Супровід та оптимізація рекламних кампаній.

Контекстная реклама
нет отзывов
$15/час
от $250от 5 дней
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