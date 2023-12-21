Сертифікований спеціаліст Google Ads, маю досвід успішного налаштування і ведення кампаній для малого та середнього бізнесу. Працювала у digital-агентствах 5+ років.
Налаштовую кампанії різних типів під завдання бізнесу та поставлені KPI:
-Search
-DSA
-Display
-Performance Max
-Shopping
Супровід та оптимізація рекламних кампаній.
Портфолио
- Реклама інтернет-магазину постижерних виробівнет просмотров
- Реклама Танцювальної студії у Google Adsнет просмотров
- Реклама Google Ads для фінансових послуг на Греціюнет просмотров
- Сертифікати Google Ads1 просмотр
Контекстная реклама
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