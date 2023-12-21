Сертифікований спеціаліст Google Ads, маю досвід успішного налаштування і ведення кампаній для малого та середнього бізнесу. Працювала у digital-агентствах 5+ років.

Налаштовую кампанії різних типів під завдання бізнесу та поставлені KPI:

-Search

-DSA

-Display

-Performance Max

-Shopping



Супровід та оптимізація рекламних кампаній.