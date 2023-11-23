Реклама інтернет-магазину постижерних виробів

Контекстная реклама
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месяц назад
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Послуга: Контекстна реклама в Google ADS

Тематика і сайт: продаж постижерних виробів

Регіон: Україна

Мета: Збільшення продажів та підвищення окупності товарів

Робота над проектом.
✔️Налаштовані акаунти GA4 та GTM
✔️ Налаштовані цілі та імпортовані до акаунту Google Ads
✔️Налаштовані пошукові рекламні кампанії на основні розділи сайту
✔️Налаштовані Локальні рекламні кампанії для відвідування офлайн магазину. За специфікою товарів, деякі клієнти бажають спершу подивитись та приміряти товари перш ніж купувати.
✔️Налаштовані рекламні кампанії Performance Max та PM Shopping
✔️ Налаштовані КМС кампанії та Ремаркетинг.
✔️ Налаштована рекламна кампанія на YouTube

Компанії разділені за гео-таргетингом.
Під час ведення проекту регулярно проводилась перевірка пошукових запитів та КМС майданчиків для отримання максимально якісного трафіку.
Робились зрізи за ефективністю рекламних кампаній, ключових слів та такими показниками як - геотаргетинг, тип пристрою, демографічні характеристики
Відповідно до статистичних даних проводилась оптимізація кампаній, додавались коригування ставок.
Окремо була налаштована рекламна кампанія Performance Max на категорію товару, який у пріоритеті на продаж у клієнта.

Найкращі результати відповідно до встановлених KPI ми отримали з рекламних кампаній Performance Max

Результати роботи за 2 місяці:

Витрати: 46 410,98 грн.
Денний бюджет: 1500 грн.
Конверсій "Продаж": 69
Прибуток: 1 643 795,65 грн