Реклама інтернет-магазину постижерних виробів

Послуга: Контекстна реклама в Google ADS



Тематика і сайт: продаж постижерних виробів



Регіон: Україна



Мета: Збільшення продажів та підвищення окупності товарів



Робота над проектом.

✔️Налаштовані акаунти GA4 та GTM

✔️ Налаштовані цілі та імпортовані до акаунту Google Ads

✔️Налаштовані пошукові рекламні кампанії на основні розділи сайту

✔️Налаштовані Локальні рекламні кампанії для відвідування офлайн магазину. За специфікою товарів, деякі клієнти бажають спершу подивитись та приміряти товари перш ніж купувати.

✔️Налаштовані рекламні кампанії Performance Max та PM Shopping

✔️ Налаштовані КМС кампанії та Ремаркетинг.

✔️ Налаштована рекламна кампанія на YouTube



Компанії разділені за гео-таргетингом.

Під час ведення проекту регулярно проводилась перевірка пошукових запитів та КМС майданчиків для отримання максимально якісного трафіку.

Робились зрізи за ефективністю рекламних кампаній, ключових слів та такими показниками як - геотаргетинг, тип пристрою, демографічні характеристики

Відповідно до статистичних даних проводилась оптимізація кампаній, додавались коригування ставок.

Окремо була налаштована рекламна кампанія Performance Max на категорію товару, який у пріоритеті на продаж у клієнта.



Найкращі результати відповідно до встановлених KPI ми отримали з рекламних кампаній Performance Max



Результати роботи за 2 місяці:



Витрати: 46 410,98 грн.

Денний бюджет: 1500 грн.

Конверсій "Продаж": 69

Прибуток: 1 643 795,65 грн