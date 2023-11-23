Реклама інтернет-магазину постижерних виробів
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Послуга: Контекстна реклама в Google ADS
Тематика і сайт: продаж постижерних виробів
Регіон: Україна
Мета: Збільшення продажів та підвищення окупності товарів
Робота над проектом.
✔️Налаштовані акаунти GA4 та GTM
✔️ Налаштовані цілі та імпортовані до акаунту Google Ads
✔️Налаштовані пошукові рекламні кампанії на основні розділи сайту
✔️Налаштовані Локальні рекламні кампанії для відвідування офлайн магазину. За специфікою товарів, деякі клієнти бажають спершу подивитись та приміряти товари перш ніж купувати.
✔️Налаштовані рекламні кампанії Performance Max та PM Shopping
✔️ Налаштовані КМС кампанії та Ремаркетинг.
✔️ Налаштована рекламна кампанія на YouTube
Компанії разділені за гео-таргетингом.
Під час ведення проекту регулярно проводилась перевірка пошукових запитів та КМС майданчиків для отримання максимально якісного трафіку.
Робились зрізи за ефективністю рекламних кампаній, ключових слів та такими показниками як - геотаргетинг, тип пристрою, демографічні характеристики
Відповідно до статистичних даних проводилась оптимізація кампаній, додавались коригування ставок.
Окремо була налаштована рекламна кампанія Performance Max на категорію товару, який у пріоритеті на продаж у клієнта.
Найкращі результати відповідно до встановлених KPI ми отримали з рекламних кампаній Performance Max
Результати роботи за 2 місяці:
Витрати: 46 410,98 грн.
Денний бюджет: 1500 грн.
Конверсій "Продаж": 69
Прибуток: 1 643 795,65 грн