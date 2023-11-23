Налаштування реклами Google Ads для Піцци з доставкою
Контекстная реклама
Добавлена2 просмотра
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Послуга: Контекстна реклама в Google ADS
Тематика і сайт: Італійська піца з доставкою
Регіон: Україна
Мета: Налаштувати пошукові та КМС кампанії
Робота над проектом.
✔️ Налаштовані пошукові кампанії по найбільш цільовим ключам, наприклад:
-итальянская пицца доставка
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✔️ Налаштовані КМС кампанії:
- З таргетингом на особливі аудиторії за інтересами
- Налаштована КМС кампанія з розкладом показів у першу половину дня(перед обідом) та гео-таргетингом за радіусами на бізнес-центри.