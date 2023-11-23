Налаштування реклами Google Ads для Піцци з доставкою

Послуга: Контекстна реклама в Google ADS



Тематика і сайт: Італійська піца з доставкою

Регіон: Україна



Мета: Налаштувати пошукові та КМС кампанії



Робота над проектом.



✔️ Налаштовані пошукові кампанії по найбільш цільовим ключам, наприклад:

-итальянская пицца доставка

-вкусная пицца на заказ

-заказать вкусную пиццу

-заказать пиццу скидки

-заказать пиццу с доставкой

-быстрая доставка пиццы

-пицца 4 сыра заказать

-заказ пиццы на дом

-заказать пиццу недорого

-заказать большую пиццу

-кафе пицца доставка

-заказ пиццы



✔️ Налаштовані КМС кампанії:

- З таргетингом на особливі аудиторії за інтересами

- Налаштована КМС кампанія з розкладом показів у першу половину дня(перед обідом) та гео-таргетингом за радіусами на бізнес-центри.