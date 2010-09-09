Реклама Танцювальної студії у Google Ads
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Послуга: Контекстна реклама в Google ADS
Тематика і сайт: Студія танців різних напрямів
Регіон: Україна
Мета: Отримання лідів для збільшення кількості нових клієнтів - заповнення форм зв'язку та запису на пробне заняття, зв'язок за телефоном.
Робота над проектом.
Для реалізації поставлених завдань нами були протестовані різні види рекламних кампаній, зокрема:
✔️ Пошукові кампанії на українській та російській мовах(згідно з версіями сайту):
-Бренд
-Кампанії за напрямками танців
-Кампанії за районами
-Кампанії за віком
-Конкуренти
-Загальні ключові слова
✔️ Performance Max
✔️ Ремаркетинг
✔️ КМС кампанії за особливими аудиторіями
✔️ YouYube кампанії
Наразі активними є пошукові рекламні кампанії
Результати роботи за період 12.09-9.10:
Витрати: 4 947,71 ₴
Кліків: 1711
Cередня ціна кліку: 2,89 ₴
Лідів: 109
Вартість/конв: 45,3 ₴