Реклама Танцювальної студії у Google Ads

Послуга: Контекстна реклама в Google ADS

Тематика і сайт: Студія танців різних напрямів

Регіон: Україна

Мета: Отримання лідів для збільшення кількості нових клієнтів - заповнення форм зв'язку та запису на пробне заняття, зв'язок за телефоном.

Робота над проектом.

Для реалізації поставлених завдань нами були протестовані різні види рекламних кампаній, зокрема:

✔️ Пошукові кампанії на українській та російській мовах(згідно з версіями сайту):

-Бренд

-Кампанії за напрямками танців

-Кампанії за районами

-Кампанії за віком

-Конкуренти

-Загальні ключові слова

✔️ Performance Max

✔️ Ремаркетинг

✔️ КМС кампанії за особливими аудиторіями

✔️ YouYube кампанії

Наразі активними є пошукові рекламні кампанії

Результати роботи за період 12.09-9.10:

Витрати: 4 947,71 ₴

Кліків: 1711

Cередня ціна кліку: 2,89 ₴

Лідів: 109

Вартість/конв: 45,3 ₴