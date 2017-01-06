Сертификат Google Adwords

Специализируюсь только на Эдвордс, хотя себе и некоторым постоянным клиентам делаю Директ (и намного лучше так называемых директологов) и оптимизирую посадочные под СЕО. Каждый из нас прекрасно знает, что невозможно быть крутым профи во всем, поэтому доверяйте свою рекламу тем, кто обладает глубокими знаниями и навыками именно в своей области.