Специалист по рекламе в Директ

Настрою рекламную кампанию для вашего сайта в РСЯ или на Поиске за 1000р, срок

2-3 дня, в зависимости от сроков предоставления данных. Перед запуском кампании

могу провести аудит вашего сайта для увеличения эффективности РК (рекламной

кампании) – бесплатно. В моем профиле Вы можете посмотреть отзывы о моей работе.