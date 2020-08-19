Анализ на гормоны щитовидной железы

Патологии в работе эндокринной системы влекут за собой серьезные изменения обмена веществ. Выявить заболевание и подобрать требуемое лечение поможет анализ кров на гормоны щитовидной железы. В лаборатории «Литех» проводят обследование таких гормонов, как

• Т3 св. (трийодтиронин свободный);

• ТЗ (трийодтиронин общий);

• Т4 св. (тироксин свободный);

• Т4 (тироксин общий);

• ТТГ (тиреотропный гормон);

• ТГ (тиреоглобулин).

Готовимся к анализу

Щитовидная железа очень чувствительна к любым нагрузкам на организм. Стрессовые ситуации, эмоциональная перегрузка, спорт и активные физические упражнения могут исказить результаты исследования. Тем, кто принимает препараты для поддержания работы щитовидки, необходимо отменить лекарства за месяц до проведения анализов (проконсультируйтесь с лечащим врачом). За 2-3 до анализа необходимо отменить лекарственные препараты с высоким содержанием йода. Забор крови производят утром на голодный желудок. Перед анализом крови нельзя курить и принимать алкогольные напитки.

Результаты можно получить уже на следующий день. Исследование тиреоглобулина проводится 2 дня.

Как расшифровать анализ крови на гормоны

Тиреотропный гормон проверяется всегда. Он отвечает за работу щитовидки и помогает вырабатываться гормонам Т3 и Т4. Повышение уровня гормона ТТГ указывает на нарушение работы нервной системы и надпочечников, опухоли, хронический дефицит гормонов щитовидки. Норма - 0,4-4,0 мЕдл.

Анализ на ТГ необходим при лечении раковых опухолей щитовидки, гепатита и болезней печени. Иногда назначается в целях профилактики. Норма тиреоглобулина - 1,4 – 78,0 нгмл.

Уровень свободного Т3 является маркером многих заболеваний. Это нарушение функций щитовидки, болезни печени, тиреоидит. Недостаток Т3 может проявляться на фоне постоянных диет, изнурительных нагрузок, в течение восстановительного периода после тяжелых заболеваний. Нормальный уровень - 1,8 – 4,1 пгмл. Обследование общего трийодтиронина нужно при подозрении на гипертиреоз. При избытке свободного Т3 является признаком йододефицитного зоба. Норма - 82 – 180 нгдл.

Исследование свободного и общего Т4 помогает оценить работу щитовидки. Увеличение уровня этих гормонов является синдромом болезней печени, паталогий функции щитовидки, токсического зоба, хориокарцинома, понижение – признак гипотиреоза. Норма для свободного тироксина - 0,8 – 1,9 нгдл, для общего - 4,5 – 12,5 мкгдл.