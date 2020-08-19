Автопарк Яндекс.Такси

Наш таксопарк приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству водителей со стажем вождения от 3 лет!

Мы высоко ценим водительские качества, а не наличие личного авто, поэтому предоставляем большой автопарк компании для водителей без своего автомобиля. От вас требуется аккуратная и безаварийная езда, хорошее знание городских улиц и умение быстро ориентироваться по проложенному навигатором маршруту.

Водителям необходимо ознакомиться с порядком работы и стандартами качества для работников Яндекс.Такси и неукоснительно соблюдать их при осуществлении пассажироперевозок.

Мы предлагаем свободный график работы. Вы сами выбираете, когда можете выйти на линию и принимать заказы, а когда хотите сделать выходной. Вы не останетесь без работы, поток заказов не прекращается круглосуточно. Доход неограничен – чем больше заказов вы принимаете, тем больше будете зарабатывать. Выплаты производятся ежедневно! Для приема заказов и учета отработанного времени на смартфон устанавливается специальное ПО с таксометром.

Если в процессе работы возникнут вопросы или проблемы, вы можете в режиме 24/7 связаться с тех.поддержкой сервиса Яндекс.Такси.

Сотрудничество оформляется по договору гражданско-правового характера. Также допускается самостоятельное оформление в качестве самозанятого.