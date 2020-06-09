Экспорт нефтегазового оборудования из России

Экспорт нефтегазового оборудования из РоссииОборудование для нефте- и газодобычи является на международном рынке одной из самых быстро развивающихся товарных групп. Его доля в мировой торговле достигает 7% от общего числа международных сделок в сфере машиностроения. Нефтегазовое оборудование активно импортируется и экспортируется как развитыми, так и развивающимися странами. Наличие богатых залежей природных ресурсов на территории России сыграло важную роль в развитии нефтегазового сектора промышленности. Необходимость освоения имеющихся ресурсов подтолкнула продукцию нефтегазовой отрасли к развитию. В итоге российское оборудование вышло на высокий уровень качества и стало конкурентоспособным на мировом рынке. Экспорт российского оборудования для разведки и добычи нефти и газа растет с каждым годом.

Особенности экспорта нефтегазового оборудования из РоссииОборудование нефтегазовой промышленности представлено большим номенклатурным списком. Такой широкий ассортимент связан с особенностями организации мест добычи ресурсов, разницей в нагрузке, температурном режима работы (повышенный или пониженный). Сложные условия эксплуатации провоцируют частые поломки и плановые замены отдельных узлов оборудования. Особенностью экспорта нефтегазового оборудования на мировом рынке является растущий объем поставок отдельных узлов и запчастей в противовес падающему спросу на цельные установки.В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 г. №1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» одной из главных задач названо удовлетворение внутренней потребности на энергоресурсы и развитие экспорта, в том числе нефтегазового оборудования.

Направления экспорта нефтегазового оборудования из РоссииПо данным Российского экспортного центра объем несырьевого экспорта оборудования нефтегазовой промышленности из России за 2018 году составил 149,4 млрд долл. Главными направлениями в последние 10 лет являются Европа, Китай и Латинская Америка. Максимальные темпы прироста показывает Юго-Восточная и Восточная Азия. Восточное направление – самое перспективное на сегодняшний день. ТОП-5 стран для экспорт нефтегазового направления составляют:• Китай• Сингапур• Южная Корея• Малайзия• ФилиппиныВ таблице ниже представлены наиболее востребованные у зарубежных партнеров категории российского нефтегазового оборудования: Код ТН ВЭД Пример оборудования4016930007 Уплотнительные валики из вулканизированной резины для нефтегазового оборудования (кольцеобразные прокладки, уплотнительная непористая резины).7326909808 Кольцеобразные прокладки из двух половин, изготовленные литьевым методом из черного металла, предназначенные для оборудования нефтегазовой сферы (кольцеобразные прокладки, кольца стопорные).8481309109 Стальные клапаны для предотвращения обратного тока пара, воды и нефти на трубопроводах (клапаны обратные, затворы обратные).8481809909 Арматурная резина для скважин по добыче нефти и газа (устьевое оборудование, устьевая арматура, скважинная запорная арматура, части противовыбросового оборудования).8481900000 Части фонтанной арматуры для перекрытия потока из нефтяных скважин, предназначенные для монтажа в фонтанную арматуру нефтегазового оборудования (части клапана, части задвижки, ремкомплекты клапанов).

Таможенное оформлениеВсем компаниям, участвующим во внешнеэкономической торговой деятельности, необходимо проходить процедуру таможенной очистки грузов при экспортных поставках. Процедура обязательна к исполнению и требует досконального знания законодательных актов, регулирующих таможенные операции. В первую очередь это Таможенные Кодекс ТС, ФЗ №31 от 27.11.10 г и т.д. Правильное оформление документации гарантирует быстрое прохождение таможни и отправку грузов за рубеж, без проволочек, задержек и отставаний по графику. Транспортная компания «ТехноВлад» предлагает услуги по таможенному оформлению товаров различного назначения, предназначенных для экспорта за рубеж, в том числе нефтегазового оборудования. Мы осуществляем оформление таможенной и сопроводительной документации, сертификатов на груз, оформление таможенной декларации, своевременную уплату пошлин.Даже опытные предприятия при оформлении внешнеэкономической деятельности совершают ошибки, которые потом влекут за собой нарушение логистики перемещения груза, задержки на таможне, превышение сроков хранения на контейнерных терминалах, а также финансовые издержки. ТК «ТехноВлад» поможет максимально снизить риски и повысить эффективность работы на экспорт. Доступна услуга таможенного оформления под ключ, что включает в себя следующие услуги:• таможенное оформление грузов на экспорт;• экспедирование грузов;• поставки под контракт клиента;• расчеты удобным клиенту способом;• предоставление отсрочки по платежам за проведение таможенных операций.Транспортная компания «ТехноВлад» всегда открыта к сотрудничеству!