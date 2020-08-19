Пигментные пасты «ПОЛИМЕР О» российского производителя «Palizh» – это высококонцентрированные колеры, предназначенные для производства полимерных материалов на разнообразных основах. Широкая цветовая палитра по таблице цветов RAL. Экономный расход за счет повышенной концентрации пигмента. Технологически простой процесс окрашивания.

Пигментные пасты «ПОЛИМЕР O» для эпоксидных смол

Российские пигментные пасты «ПОЛИМЕР О» производителя «Palizh» — это высококонцентрированные колеры, предназначенные для использования при производстве полимерных материалов на разнообразных основах.

Технические характеристики

· степень перетира – до 20 мкм;

· вязкость по Брукфильду при 25°С для основных цветов - 1000–5000 сПз, флуоресцентных 2000–7000 сПз, перламутровых металликов - 3000–15000 сПз;

· высокая взрыво- и пожаробезопасность;

· форма выпуска: металлическая тара объемом 1 л, 5л, 20 л.

Особенности материала

· широкая цветовая палитра (в соответствии с таблицей цветов RAL);

· экономный расход благодаря повышенной концентрации пигмента;

· повышенная термостойкость;

· нет пыления благодаря пластификатору в составе;

· морозоустойчивость(до 5 циклов заморозки);

· стабильная насыщенность и равномерность цвета;

· наличие цвета с эффектами – флуоресцентные, металлик,

· поставка в удобных емкостях, несколько вариантов фасовки.

Процесс окрашивания проходит быстро и не требует большого количества операций.При необходимости колеровки на производстве в разные оттенки, можно быстро заменить цвет пасты

для создания новой партии в другом цвете.

Сфера применения

Пигментные пасты «POLYMER O» предназначены для профессионального использования. Разработаны для колеровки в массе полимерных

материалов на следующих основах:

· мягкий ПВХ,

· жесткий ПВХ,

· эпоксидная смола,

· натуральные каучуки,

· 2-компонентный полиуретан.

Допускается использование для колерования материалов наследующих основах (при проведении предварительного тестового выкраса на

небольшой партии):

· нитроцеллюлозной,

· меламин-формальдегидной,

· кремнийорганической,

· пентафталевой,

· акрилатной,

· 1-компонентной полиуретановой,

· полиметилметакрилатной,

· глифталевой,

· перхлорвиниловой,

· алкидно-уретановой.

Пасты «ПОЛИМЕР О» успешно применяются в массовых промышленных производствах, мелких производственных проектах, а также в сфере строительных работ.

Способ применения

Смешать требуемый объем колоранта с небольшой частью колорируемого материала, затем ввести полученную смесь в окрашиваемый материал. Перемешивать до образования однородной массы.

Рекомендуемый объем пасты от общей массы окрашиваемого материала составляет не более 6% в зависимости от исходного цвета материала и желаемого результата. В прозрачных составах цвет получается максимально ярким. Избыточное добавление колоранта может изменять свойства окрашиваемого

материала. Низкая вязкость гарантирует качественное смешивание красителя с окрашиваемым

материалом.

Важно! Колеровку производить непосредственно передприменением. В двухкомпонентных системах пасту добавлять в основной материал.

Меры предосторожности

При работе использовать СИЗ органов дыхания и рук.

Перед использованием рекомендуется провести тестовое окрашивание для более точного выбора дозировки пигмента.

Срок хранения

Гарантийный срок хранения не вскрытой продукции составляет от 12 до 60 месяцев с даты изготовления в зависимости от серии.

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре вдали от прямого солнечного света и нагревательных приборов при температуре ± 40°С. Не допускать попадания

влаги.