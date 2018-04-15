Арт вызов: Москва - не Москва

Постапокалипсис - откровение илихитросплетенная химера? Идея того,как будет выглядеть планета после наступления апокалипсиса, будоражит сознание

современных людей. И это не случайно, ведь мир искусства пестрит

постапокалипикой, например: "Сталкер" Стругацких или

"Искусственный разум" Спилберга, а абандоны - заброшенные

архитектурные строения - становятся популярными туристическими объектами. Арт пространство пропитано этой темой, а всочетании с цифровыми технологиями возникает практически осязаемый эффект

присутствия, убедительно изображающий фантастические или реально существующие

места, например самые известные виды Москвы. Арт вызов: Москва - не МоскваКремлевская долина -Былое Величие

Красивейшиестанции метро, легендарная Красная Площадь и даже визитная "карточка"

Москвы - уникальный Храм Василия Блаженного запечатлены российским художником

Владимиром Манохиным в постапокалиптическом арт цикле "Если наступит

Апокалипсис". Интересно! Большинстворабот 2D\3D художника с постапокалиптическим сюжетом выложены в интернет

пространстве под псевдонимом MVN78.Одни мы над миромвладыки...

Эффектные арты МосквыМанохина впечатляют нестандартным антуражем таких знакомых объектов, напоминая

человечеству о хрупкости существующего мира. Характерной особенностью работ

Манохина является отсутствие элемента хоррора, типичного для постапокалиптики. Арты Москвы - Курский вокзал илистанции метро скорее имеют вид заброшенных, нежели разрушенных. Путь к храму(последняя надежда)

Интересно! На создание цикла "Если наступитАпокалипсис" Манохина вдохновил атмосферный сюрреализм серии игр

"Сталкер".

Футуристические арт работы апокалиптического содержания бельгийского художника Йонас Де Ро ярко и эмоционально демонстрируют полуразрушенные мировые столицы, где арт Москва предстает в готических руинах, вокруг которых кружат только черные вороны. Высокая детализация картин Де Ро удивительным образом сочетает элементы хоррора, готики и лирики, наполняя работы особым драматизмом. Москва. Руины

Интересно! Йонас Де Роне разделяет традиционное и цифровое искусство, создавая свои картины как на

холсте, так и при помощи фоторедактров, а идеи для своих будущих работ черпает

из многочисленных путешествий, что является его основным жизненным увлечением. Кпостапокалиптической теме можно отметить серию "Конец вечности"

польского фотохудожника Михал Зак, в которой изображены фантасмагорические виды

мегаполисов, в том числе и арты Москвы,после Третьей мировой войны. Златоглавая столица глазами художника представлена

вся объятая пожаром и в руинах после ядерного взрыва.Уничтоженная Москва