ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ Людей, которым нравятся древесные сооружения,в мире немало. Но далеко не все они готовы рискнуть жить в них постоянно.

Владельцы таких конструкций постоянно жалуются на гниение, растрескивание и неплотного

прилегания досок. Минусов в результате получается больше, и тяга к дизайну

пропадает. Бояться этого не стоит, нужно лишь знать, как правильно обращаться с

таким сырьем. Последние строительные новинки помогут сделать дом теплым и

функциональным, а главное – качественным.Основные характеристикиБалка является одним из современныхстроительных веществ, изготовленных из дерева (сосны, лиственницы или кедра).

Она создана в определенной геометрической форме и нередко используется при

дизайне экологически чистых домов. Предпочтение отдается именно профильной, а

не цилиндрической форме, чтобы повысить плотность между элементами. Когда

цилиндрические колоды соединяют путем наложения, посередине остаются

незначительные зазоры. При проседании щели увеличиваются, делая строение

непригодным для жительства. Домокомплекты изпрофилированного бруса от производителя характеризуются неровной пазовым видом для лучшего скрепления

элементов, что помогает добиться эффекта монолитности.Сравнение с другими композитамиЧтобы провести анализ данного пиломатериала на базесопоставления с его аналогами, стоит определиться, что еще может быть

использовано в конструировании домов.· Сырой тип древесины–аналог анализируемого композита, который используется для создания беседок,

гаражей и прочих хозяйственных построек. Обладая значительным уровнем

влажности, порода не подходит при проектировании зданий для постоянного

жительства. Характеризуется низкой себестоимостью.· Калиброванный вид –объект, обладающий немалой степенью сухости, но абсолютно гладкое со всех

сторон. Из-за отсутствия пазов и каких-либо впадин является непрактичным при

внешнем строительном производстве. Стоит дороже предыдущего варианта, но на

практике заключает в себе много недостатков.· Клееный аналог– качественноесырье, при конструировании которого несколько отдельных ламелей соединяются

между собой при весомых показателях температур и давления. Они достаточно

прочные и располагают огромной износостойкостью, но технология изготовления

сильно влияет на ценовую политику. Установка может показаться неоправданно

дорогой, особенно при наличии качественного заменителя. Процесс значительно отличается от постройки извышеназванных основ. Отличия заключаются не в самом конструировании: дерево

схоже между собой, так что установка элементов производится по одному плану.

Разницу можно отметить во время жительства в таком доме. Интересно! Все недостатки и преимущества состава проявляются вовремя усадки здания и проверки его на термостойкость. Так, сырой композит не практичен в планеусадки: он содержит значительный процент влаги, следовательно, она

проходит дольше. Калиброванные детали не имеют этого недостатка, но в свою

очередь плохо сохраняют тепло из-за неплотного смыкания отдельных структур.

Строительство домов из профилированного бруса отличается качеством материала, меньшим термином усадки и менеевыраженной склонностью к растрескиванию. Доска имеет доступную цену, чем

отличается от клееной единицы.Преимущества использования материалаВ некоторых случаях определить характеристики строительной основыудается только после сравнительного анализа с заменителями. Так, тщательно

изучив состав, можно сделать следующий вывод:1. Блок проходит все стадии подготовки в заводских условиях, ввиду этого необходимость повторно обрабатывать древесину перед

стройкой исчезает.2. Междуотдельными блоками при сцеплении нет щелей и промежутков, что позволяет

добиться монолитности и защитить внутреннюю часть комнат от насекомых, пыли и

атмосферных воздействий.3. Построение занимает не более 1,5-2 месяцевблагодаря легкости стройматериала и простоте обращения с ним.4. Внешняя отделка не требует создания тяжелогофундамента. В большинстве случаев предпочтение отдается ленточному варианту.5. Времяусадки значительно уменьшается по сравнению со структурами с большим процентом

влажности.6. Стоимостьодного элемента составляет всего 10 000 рублей/кубометр. Тоже оцилиндрованное

бревно обойдется владельцу значительно дороже.7. Домаимеют благородный эстетичный вид даже без вторичной обработки материала

лакокрасочными материалами.8. Еслипомещение планируется использовать исключительно в весенне-летний период в

качестве дачи, утепление фасада не имеет смысла.Недостатки сырьяКак и другие пиломатериалы, этот имеет своислабые стороны. Перед любыми действиями необходимо подробно ознакомиться со

всеми деталями: 1. Воспламеняемость – очень быстро возгорается, как и вседеревянные структуры. Огромное строение в несколько этажей будет уничтожен во

время воспламенения за час-полтора. Здания невозможно отстроить, ведь

разрушится сам каркас. Единственным выходом станет возведение нового жилья.

Даже использование антипиренов не сводит риск к нулю: шанс воспламенения

минимизируется, но не исчезает.2. Плотность примыкания досок друг к другу обеспечит отсутствиесквозняков в холодный период года, но они не смогут сохранять тепло в

помещении. Стоит обязательно воспользоваться утеплителем для внутренних

поверхностей, что заранее определяет колоссальную затратность архитектурного

проекта.3. После его завершения исключается возможность перепланировки илидостраивания, что вполне возможно в кирпичных домах, к примеру. Так что

постройка должна тщательно продумываться заранее. Даже если дерево имеет высокоекачество, это не изменит показателей естественной влажности. При работе с любым

видом древесины клиент рано или поздно сталкивается с ее растрескиванием и

разрушением под воздействием атмосферных факторов.Строительство дома из профилированного бруса вНижнем НовгородеТехнология проводится рабочими исключительносогласно техническим

чертежам и имеет 5 этапов производства: 1. Создание фундамента. 2. Сложение нижнего блокадома на фундаменте. 3. Возведение внешних стени перегородок. 4. Конструирование крыши. 5. Внутренние процессы. Фундамент – это главная часть будущейконструкции, возведение всегда планируется достаточно подробно. Если не

планируется закладывание погреба, подвала или другой подземной постройки, можно

выбрать столбчатый вариант. Такая база помещается на глубину до полутора метра,

при этом расстояние промеж столбцами варьируется от 3 до 3,5 метров. Под каждым

из них должна присутствовать вспомогательная гравийно-песчаная прослойка

толщиной в 20 сантиметров. Промежутки заполняются бетоном или кирпичом.

Обязательным условием является наличие вентиляционных отверстий с каждой

стороны дома, которые в зимний период должны быть плотно закрыты. После этих действий можно приступать к непосредственномукреплению каркаса. Для этого на фундамент выставляются прочные опоры и лаги,

составляющие скелет будущего напольного покрытия. При сборке вертикальных

перегородок крепление происходит преимущественно за счет пазовой структуры, но

используются также нагеля, а посреди самих балок помещается комплементарный

пазовый уплотнитель из льна или джута. На этом этапе рабочие переходят к

формированию дверных и оконных проемов дома изпрофилированного бруса под ключ. Если процесс нужнозакончить быстро, крайне важно использовать технологию камерной сушки, иначе со

временем возникнут смещения не только в них, но также и в перегородках. При сооружении кровли существенная частьпроизводства происходит на земле. Здесь собираются стропила и обшиваются фронтоны.

Только после этого заготовка помещается на сруб. Потом рабочие помещают на

заготовку гидроизоляционную пленку, производят обрешетку верхней части и

настилают саму кровлю. На этапе проведения внутренних работ строители

устанавливают коробки дверей и окон, настилают пол и монтируют потолок. Также

прокладываются необходимые коммуникации: электропроводка, канализация,

отопление (в случае необходимости). Дача с мансардой площадью в 36 квадратных метровобойдется клиенту в 400 000 рублей. В стоимость уже включена оплата работы и

комплектующих. При желании заказчик может изменить план работы, включив в

проект желаемые комплектующие, но это оплачивается отдельно. http://prntscr.com/iogyao