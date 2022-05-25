Авипаттикар Чурна (Avipattikar churna) 100 гр. VYA

Растительная формула для лечения изжоги, метеоризма, несварения, гастрита и язвы.
Снижает повышенную кислотность желудка и тонкого кишечника.
Помогает наращивать мышечную массу спортсменам, особенно вегетарианцам.
- 100% растительный продукт
- Не является лекарством
- Балансирует Питту
Объём / вес:100 грамм
Способ применения:По 3-6 грамм (1-2 чайных ложки) 3 раза в день с водой после еды.
Предупреждение: во время приема препарата избегайте негативных эмоций и длительного пребывания на солнце.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Показания к применению:· повышенная кислотность
· изжога
· запор
· несварение желудка
· гастрит
· геморрой
· брюшные колики
· рвота
· метеоризм
· водянка (асцит)
· тошнота
· рвота
· сниженный аппетит
· повышенный уровень холестерина в крови
· желудочные боли и колики
· кровотечения
· ранее старение
· ПМС
· интоксикация
· алкоголизм
· болезни печени
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость, беременность и кормление грудью, детский возраст до 12 лет, язвенный колит, диарея.
При диабете любого типа требуется консультация специалиста.
Подробное описание:· полностью растительная формула для лечения изжоги, метеоризма, несварения, гастрита и язвы
· снижает повышенную кислотность желудка и тонкого кишечника
· помогает наращивать мышечную массу вегетарианцам, занимающихся спортом
· приводит в порядок пищеварительную, сердечно-сосудистую, дыхательную и мочеполовую системы
· используется также в качестве анаболика, жаропонижающего, антидиабетического средства
· стабилизирует уровень холестерина
· оздоравливает печень
· улучшает пищеварение
· мягкое слабительное
· нормализует обмен веществ
· повышает аппетит
· устраняет кровотечения
· снимает боли
· снижает жар
· полезна при предменструальном синдроме
· выводит шлаки
· борется с ранним старением, поседением и выпадением волос
Состав:Имбирь (Zingiber officinale)
Черный перец (Piper nigrum)
Пиппали (Piper longum)
Харитаки (Terminalia chebula)
Бибхитаки (Terminalia bellirica)
Амла (Emblica officinalis)
Нагармота (Cyperus scariosus)
Соль Аммония (Vid salt) - пищевая добавка Е510, усилитель действия диуретиков, снимает отеки сердечного происхождения
Эмбелия кислая (Embelia Ribes)
Кардамон/ Laghu ela (Elettaria cardomomum)
Патра (Cinnamomum tamala)
Гвоздика (Syzygium aromaticum)
Турпет (Operculina turpethum)
Каменный сахар (Rock sugar)