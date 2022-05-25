Авипаттикар Чурна (Avipattikar churna) 100 гр. VYA

Растительная формула для лечения изжоги, метеоризма, несварения, гастрита и язвы.

Снижает повышенную кислотность желудка и тонкого кишечника.

Помогает наращивать мышечную массу спортсменам, особенно вегетарианцам.

100% растительный продукт

Не является лекарством

Балансирует Питту

Объём / вес:

100 грамм

Способ применения:

По 3-6 грамм (1-2 чайных ложки) 3 раза в день с водой после еды.

Предупреждение: во время приема препарата избегайте негативных эмоций и длительного пребывания на солнце.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Показания к применению:

· повышенная кислотность

· изжога

· запор

· несварение желудка

· гастрит

· геморрой

· брюшные колики

· рвота

· метеоризм

· водянка (асцит)

· тошнота

· рвота

· сниженный аппетит

· повышенный уровень холестерина в крови

· желудочные боли и колики

· кровотечения

· ранее старение

· ПМС

· интоксикация

· алкоголизм

· болезни печени

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, беременность и кормление грудью, детский возраст до 12 лет, язвенный колит, диарея.

При диабете любого типа требуется консультация специалиста.

Подробное описание:

· полностью растительная формула для лечения изжоги, метеоризма, несварения, гастрита и язвы

· снижает повышенную кислотность желудка и тонкого кишечника

· помогает наращивать мышечную массу вегетарианцам, занимающихся спортом

· приводит в порядок пищеварительную, сердечно-сосудистую, дыхательную и мочеполовую системы

· используется также в качестве анаболика, жаропонижающего, антидиабетического средства

· стабилизирует уровень холестерина

· оздоравливает печень

· улучшает пищеварение

· мягкое слабительное

· нормализует обмен веществ

· повышает аппетит

· устраняет кровотечения

· снимает боли

· снижает жар

· полезна при предменструальном синдроме

· выводит шлаки

· борется с ранним старением, поседением и выпадением волос

Состав:

Имбирь (Zingiber officinale)

Черный перец (Piper nigrum)

Пиппали (Piper longum)

Харитаки (Terminalia chebula)

Бибхитаки (Terminalia bellirica)

Амла (Emblica officinalis)

Нагармота (Cyperus scariosus)

Соль Аммония (Vid salt) - пищевая добавка Е510, усилитель действия диуретиков, снимает отеки сердечного происхождения

Эмбелия кислая (Embelia Ribes)

Кардамон/ Laghu ela (Elettaria cardomomum)

Патра (Cinnamomum tamala)

Гвоздика (Syzygium aromaticum)

Турпет (Operculina turpethum)

Каменный сахар (Rock sugar)