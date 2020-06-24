Биолюминисценция

Магия существует.Мы можем наблюдать это в самых темных уголках мира, настолько ясно, что

оказывается, что слово «даже в самые темные моменты мы можем найти самый яркий

свет» будет иметь больше смысла.Взрыв искр,выброс голубого дыма, вспыхивающий в глубоком океане, убеждает нас верить в

магию. Так много ученых отправляются в самые темные глубины океана, чтобы понять

магию живой энергии - биолюминесценциюЖивые организмы -один из самых мощных источников света на Земле. Список светящихся обитателей

моря можно продолжать долго: рыбы, моллюски, креветки, упомянутые гребневики,

несколько видов колец и голотурии и сифонофоры - зловещие хищники с длинными

ядовитыми щупальцами что излучают свет. Есть

и люминесцентные радиоляриты - амебы, живущие в элегантных стеклянных

раковинах. И конечно светящиеся бактерии. Несмотря на все технические и научные

достижения человечества, океан, занимающий 70% глубины земли в 3500 метров,

по-прежнему остается самым негостеприимным голубым миром на нашей планете.

Однако смелые ученые не перестают бояться темноты, потому что знают, что из

глубин она излучает яркий свет. Итак, погружаясь в дно, тьма сначала поглощает

красную часть спектра солнечного света, а затем исчезает желтый и зеленый свет,

остается только синий. На глубине двухсот метров в океане вечные сумерки, а на

шестьсот метров синий свет гаснет.Чтобы создатьсвет, вам нужно три ингредиента: кислород, люциферин и люцифераза. Люциферин -

это молекула, которая реагирует с кислородом, в течение которого энергия

выделяется в форме фотонов или света. Люцифераза - это молекула, которая

запускает реакцию между кислородом и люциферином. Другими словами, люциферин -

это молекула, которая зажигает, а люцифераза - это то, что «зажигает» ее. Мы

можем создавать яркий свет только из яичного белка, кислорода и люциферазы,

взятых, например, из медуз, это приведет к изображению блестящего синего света.

Таким образом, многие медузы, моллюски, частицы, рыба, креветки и даже грибы

испускают их.Эта магия светазащищает один из видов Cypridinidae. Попадая в пасть хищника, рак способен

излучать так много света, что рыба, поедающая его, сама начинает светиться и

вынуждена выплевывать рака, потому что в темных глубинах океана даже небольшой

свет может привлечь внимание других хищников, которые не прочь полакомится этой

рыбкой, вредительницей нашего рака Cypridinidae.Другие магическиесущества - медузы.Медузы украшаютподводный мир различными биолюминесцентными вспышками. Южное море, усеянное

мерцающими медузами ночью, можно сравнить с звездным августовским небом.

Зрелище захватывающее, но медузы не используют свою функцию для удовлетворения

наших эстетических ощущений - они заманивают различных мелких организмов,

например, простейших и ракообразных: они становятся легкой добычей для хитрых

многоклеточных организмов.Но самое незабываемоевпечатление производит само море: время от времени оно может излучать искры

света во время серфинга благодаря планктону размером до 5 мм, очаровывающему

магией биолюминесценции и вспышками вспышек - существами выше 1 см, такими как

бактерии одинаковой силы. Эти организмы могут излучать свет под воздействием

внешних раздражителей - движения воды в течениях или зоне прибоя, нарушений в

ходе движения судов и тому подобного. Однако некоторые люминесцентные бактерии

производят "молочный" жар независимо от внешних раздражителей.Благодаря такомупростому организму и животному, обладающему этой удивительной, удивительной

силой биолюминесценции, наша поездка в океан может подарить нам одну из самых

ярких ночей в нашей жизни.