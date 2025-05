У структурі організації бізнесурозуміються відносини між посадами та людьми, які займають посади. Організаційна

структура дуже важлива, оскільки забезпечує ефективну систему роботи, а також

систему комунікацій.Історично, лінійна структура єнайдавнішим типом структури організації. Основна ідея його - прямий

вертикальний взаємозв'язок між позиціями та завданнями кожного рівня, а також

позиціями та завданнями над і нижче кожного рівня. Наприклад, менеджер з

продажу може перебувати на лінійній позиції між віце-президентом з маркетингу

та продавцем. Таким чином, віце-президент з маркетингу має прямий вплив щодо

продавця. Цей ланцюжок командування спрощує проблему з наданням та отримуванням

наказів.Коли бізнес збільшується вмасштабах і стає складнішим, виникає потреба у фахівцях. У такому випадку

адміністратори можуть організовувати відділи персоналу та додавати фахівців для

виконання конкретних робіт. Ці люди, як правило, зайняті послугами; вони не

пов'язані з продуктом компанії. Діяльність відділів персоналу включає

бухгалтерський облік, персонал, кредит та рекламу. Як правило, вони не дають

наказів іншим відомствам.

In business organization structure means the relationship between positions and people who hold the positions. Organization structure is veryimportant because it provides an efficient work system as well as a system of

communication. Historically, line structure is the oldest type of organizationstructure. The main idea of it is direct vertical relationship between the

positions and tasks of each level,

and the positions and tasks above and below each level. For example, a sales manager may be in a line

position between a vice-president of marketing and a salesman. Thus a vice-president of marketing has direct authority over a salesman.

This chain of command simplifies the problems of giving and taking orders.When a business grows in size and becomes more complex, there is a need for specialists. In such a caseadministrators may organize staff

departments and add staff specialists to do specific work. These people

are usually busy with services; they are

not tied in with the company

product. The activities of the staff departments include an accounting,personnel, credit and advertising. Generally, they do not give orders to other

departments.