Что должен уметь делать ваш муж: ТОР-15 дел

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Время от времени любая женщина задумывается: «А насколько хорош мой муж?». Может, у соседки лучше, хозяйственней, богаче? А у подруги сильней, успешней, щедрей?
Чтобы не возникало сомнений, давайте проведем небольшой тест, который и покажет, насколько хорош ваш мужчина.
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