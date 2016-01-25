Что должен уметь делать ваш муж: ТОР-15 дел

Добавлена
8 лет назад
358 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Время от времени любая женщина задумывается: «А насколько хорош мой муж?». Может, у соседки лучше, хозяйственней, богаче? А у подруги сильней, успешней, щедрей?

Чтобы не возникало сомнений, давайте проведем небольшой тест, который и покажет, насколько хорош ваш мужчина. 

Материал для сайта http://galchata.ru/vse_obo_vsem/obyazannosti_muzhchin_chto_dolzhen_umet_delat_vash_muzh/

Обязанности мужчин.doc
35 КБ