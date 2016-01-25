Что должен уметь делать ваш муж: ТОР-15 дел

Время от времени любая женщина задумывается: «А насколько хорош мой муж?». Может, у соседки лучше, хозяйственней, богаче? А у подруги сильней, успешней, щедрей?

Чтобы не возникало сомнений, давайте проведем небольшой тест, который и покажет, насколько хорош ваш мужчина.

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