Как улучшить лактацию: советы опытной мамы

Статья для страницы: http://galchata.ru/roditelyam/poleznye_sovety_dlya_zhenwin/kak_uluchshit_laktaciyu_dejstvennye_sovety_opytnoj_mamy/

Грудное вскармливание бесспорно полезно. Ребенка нужно всеми силами стараться кормить грудью, невзирая на усталость молодой мамы, на ее сонливость, на боль и трещины сосков в первые недели после родов.