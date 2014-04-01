Два КрАЗа с двигателем Deutz для Южной Африки

Британская фирма «System Use Contract Ltd.»заказала украинской компании «АвтоКрАЗ» два спецавтомобиля на основе шестицилиндрового немецкого двигателя на дизельном топливе Deutz BF6M1015С. В результате были произведены грузовики КрАЗ-632217-00К1064 и КрАЗ-632207-00К1164

формулы 6х6 по последнему слову техники.