Экран под ванну: из чего сделать?

Девять разновидностей экранов под ванну для самостоятельной установкиЭкран есть не у каждой ванны. Но без него ванна выглядит менее эстетично, за исключением специальных дизайнерских ванн. Экран закрывает слив, отводы канализации и трубы, находящиеся под ванной. Помимо эстетической функции, фолдон поддерживает конструкцию ванны и служит местом для хранения. Под ванну может попадать влага и загрязнения, это может спровоцировать появление плесени или грибка. Поэтому желательно закрывать ванну экраном. Сегодня можно купить любой экран как по конструкции, так и по материалу. Также можно сделать самодельный экран, это не так сложно.Как сделать экран под ванну своими рукамиУ современной акриловой ванны, как правило, сразу в комплекте есть экран. Если ванна из стали или чугуна, приобретена давно, можно докупить к ней экран в магазине, либо сделать самодельный. Подобрать ограждение к ванной сложной формы бывает непросто. В таком случае можно самостоятельно сделать экран. Для этого нужно учесть некоторые нюансы.Экран может быть выполнен с двигающимися дверцами либо с встроенным шкафчиком для бытовой химии. Полости экрана могут открываться в стороны или вверх (наподобие жалюзи). Ниша под ванной должно быть отделана герметично, чтобы туда не попадала влага. Для изготовления экрана необходимо использовать материалы, стойкие к влаге, иначе экран прослужит недолго и быстро потеряет вид. Чтобы экран не мешал подходить в ванне, внизу экрана предусматривается выемка для ног. Рационально использовать нишу под ванной поможет оборудованный там шкафчик или ящик.Различают экраны:• Глухие или позволяющие регулярно использовать место под ванной;• Прямые или изогнутые;• С вырезом для ног или без него;• Для ванны обычной формы или в форме треугольника и т.п.Какой бы тип экрана вы не выбрали, обязательно должен оставаться доступ к трубам под ванной.Существует несколько вариантов, как скрыть нишу под ванной. Самым простым является применение панелей из пластика. Сначала делают каркас, его можно изготовить из деревянного бруса, или алюминиевого профиля. Последний вариант является предпочтительным. К поверхностям пола и стен крепят направляющие. Затем на этот каркас закрепляют гипсокартон, оставляя люк для проверки труб. После этого остается оформить созданный экран панелями.Для фолдона из мозаики или керамической плитки каркас делают из кирпича или пеноблоков. Для их закрепления используют цемент. Важно оставить окно для ревизии.Как закрыть ванну снизу своими рукамиУ каждого вида экрана свои особенности:· Для глухих экранов используют сплошные панели или в виде решетки. После их установки есть возможность ослабить распорки и снять экран, если это требуется. Но для ежедневного использования ниши этот вариант будет не удобен;· Раздвижной фолдон очень удобен и практичен. Бывают шторки, двигающиеся относительно друг друга в одной плоскости – четыре или две шторки. Иногда встречаются шторки в виде гармошки, по функционалу они такие же;Главное их преимущество – они не мешают проникновению в нишу под ванной. Это очень важно для небольших ванных комнат, для комфортного хранения.· Распашные двери также очень удобны и хорошо открывают доступ под ванну. Они отличаются лишь механизмом открывания дверок;· Интересным вариантом считаются выдвижные ящики. Но экран с таким механизмом стоит дороже, да и поставить его сложнее, чем предыдущие варианты экранов;· Стандартные или неразборные панели представляют собой цельную конструкцию, которая предусматривает дополнительные работы. Для изготовления таких конструкций используют ДСП, гипсокартон, стойкий к влаге, кирпич, доска, фанера.Как закрыть ванну сбокуЭкраны бывают лицевыми и торцевыми, то есть закрывающими экран сбоку. В случае, когда ванна стоит в углу комнаты, её необходимо закрывать с двух сторон. Для этого используют обычный и торцевой экраны либо угловой, Г-образный экран. Такие экраны можно сделать и самостоятельно, технология отличается от изготовления обычных экранов лишь размерами и необходимостью работать в двух плоскостях.Инструкция по установке;· Правильно измерить и соблюсти все размеры;· Стили двух экранов должны быть в едином формате и сочетаться;· Торцевая часть должна быть съемной.Из чего сделать экран под ваннуЭкран изготавливают из следующих материалов:· Гипсокартон;· Пластик;· МДФ;· Дерево;· Кирпич.Экран может быть выполнен из МДФ. Минусом данного материала является не влагостойкость. Перед тем, как устанавливать, его необходимо пропитывать влагоотталкивающим составом. В монтаже экран из МДФ ничем не отличается от пластикового экрана.Многие для изготовления экрана применяют влагостойкий гипсокартон. При использовании такого материала можно достичь идеально ровной поверхности, что позволит завершить отделку экрана любыми материалами: выложить плиткой, покрасить краской, оклеить обоями, стойкими к сырости или использовать декоративную штукатурку.При изготовлении экрана из гипсокартона, пластика или МДФ, необходимо крепить его на специальный каркас. Его делают из металла, дерева или кирпича.Самой долговечной и несложной в возведении является кирпичная конструкция. Кирпичную кладку необходимо применять, в случае, если в дальнейшем её будут покрывать плиткой или декоративной мозаикой. Иначе такая конструкция теряет смысл.При использовании дерева его необходимо покрывать влагозащитным слоем. Возможен вариант экрана полностью деревянный, если не считать крепление.Пластиковый экран под ваннуСтандартные экраны, предлагаемые на рынке, в основном делаются из пластика. Он гигиеничный, устойчив к сырости, а также долговечен. Цена такого материала не высока, что бесспорно тоже является плюсом в его пользу. Пластиковый экран бывает различным по расцветке. Можно отделать фолдон цветными панелями из пластика, или оклеить плёнкой в цвет ванны или с понравившимся рисунком.Достоинства пластиковых экранов:· Легко ухаживать. Экран достаточно протереть с моющим средством;· Устойчивость даже к сильному воздействию воды;· Большой срок службы и сохранение аккуратного вида надолго;· Разнообразие размеров и моделей;· Очень большой выбор расцветок и рисунков.К минусам пластика можно отнести их слабость к физическим воздействиям. Если в доме дети или крупные животные, лучше использовать экран из ПВХ.Самым дешевым вариантом среди пластиковых экранов является декоративная панель. Но она не позволяет рационально использовать подванное пространство. Более практичны мобильные конструкции. Обратите внимание, что для защиты необходимо подкрашивать алюминиевую раму, на которой крепится вся конструкция. Иначе она заржавеет. Срок эксплуатации конструкции также зависит от состояния направляющих и роликовых механизмов экранов. Проверяйте их перед покупкой. Итак, закрывать нишу ванной пластиковым механизмом является отличным решением.Ниша под ваннойВсе хотят, чтобы пространство их дома было использовано рационально. В связи с этим у многих возникает вопрос: как использовать нишу под ванной, чтобы это место не пустовало, а было использовано по максимуму и при этом имело эстетичный вид.Какие задачи мы решаем, оформляя нишу под ванной:· Декоративная. Экран заметно улучшает вид подванного пространства.· Практичная. Экран открывает доступ к сантехнике, дает возможность использовать нишу как место хранения.· Щит от влаги. При попадании влаги под ванну там образуется грибок. Экран предохраняет место под ванной от воздействия влаги.На данный момент доступны множество вариантов, о них мы писали выше.Если площадь ванны позволяет, можно сделать подиум, но это лучше доверить профессионалам, чем делать самодельный.При меньшей площади можно использовать экраны из разных материалов и конструкций. Важно учесть, что фолдон должен сочетаться по стилю с дизайном ванной комнаты. При желании экран можно сделать изюминкой помещения. Например, используя яркие рисунки на пластике, или необычную плитку. Можно декорировать пространство под ванной деревом, используя породы, стойкие к сырости.Вместо экрана под ванну также используется ширма из водонепроницаемой ткани. Для этого используют полиэстер, ткани с мембранной структурой, нейлоновые материалы, а также искусственная кожа. Такой вариант является очень простым и дешевым. При этом остается максимальный доступ к трубам и объектам, хранящимся под ванной. Но такое решение подходит не для каждого дизайна.Как сделать под ванной раздвижные двериЭкран с двигающимися в стороны дверцами можно сделать из листа пластика. Для изготовления направляющих используют алюминиевый профиль. По ним в дальнейшем дверки будут двигаться. Для закрепления направляющих создается металлический каркас. Он крепится к полу дюбелями, для жёсткости конструкции добавляют поперечные балки. Лист пластика обрезать под размер будущих дверок. Их размеры зависят от размера ванной. Дверцы крепятся сбоку, а по центру крепится неподвижная часть экрана.Если нужны две дверцы, двигающиеся по всей длине ванной чащи, то их размер рассчитывается так, чтобы они друг друга перекрывали, когда закрыты. Средний не двигающийся элемент конструкции в этом случае отсутствует. На дверку устанавливаются ручки.Этапы установки экрана под ванну:· Снятие размеров;· Разметка мест, где потом будем крепить каркас;· Сборка и монтаж каркаса;· Установка панелей;· Отделочные работы.Также используются рейки из дерева, скрепленные между собой наподобие жалюзи. Из таких реек изготавливают дверцы и устанавливают на экран, приделав им ручки, ножки и вешая их на петли. Нетрудно изготовить такие дверки самостоятельно, но можно приобрести их в магазине и потратить время только на их установку. Для установки нужно возвести каркас, прикрепить его к ванной, полу и стенам, и уже на него поставить дверки.Экран под ванну улучшает вид и функциональность ванной комнаты. Существует несколько видов материалов, пригодных для этого. У каждого из них свои плюсы и минусы. Также экраны можно разделить по сложности конструкций. Есть экраны, которые вполне можно сделать, не прибегая при помощи профессионалов. При соблюдении несложных правил даже новичок может выполнить установку экрана самостоятельно.