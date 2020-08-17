Двери без наличников: преимущества

Четыре способа установки дверей без наличников

Для большинства людей привычно наличие на дверях наличников. Но со временем всё меняется. Последнее время набирают популярность двери, у которых обналичка отсутствует. Их всё чаще используют в дизайне помещений, так как они обладают рядом преимуществ по сравнению с дверями с наличниками. Двери без наличников выглядят просто и легко, подходят почти под все виды интерьера. Их можно установить в ситуации, когда монтаж обычных дверей недоступен. Также нельзя не заметить разнообразие дизайна, предлагаемого производителями этих дверей. Нельзя не отметить наличие дверей под отделку, которые можно оформить в полном соответствии со стеной.

Двери без наличников со скрытым коробом

Есть помещения, в интерьере которых гармонично смотрится только дверь без наличников со скрытым коробом.

Например, если одной комнате находится несколько дверей, стены выглядят загромождено. Скрытый короб без наличников поможет это исправить. Такая дверь - невидимка сливается поверхностью стены и не отвлекает внимание от важных элементов декора помещения.

В каких случаях принято использовать такие двери:

· В помещениях классического стиля они выглядят респектабельно. Их применение позволяет перенаправить внимание на другие элементы декора;

· Современному дизайну характерна простота и отсутствие сложных элементов. Такой интерьер хорошо смотрится без наличников;

· Использование дверей без наличников в офисах улучшает вид помещения и делает его более сдержанным;

· Маленькие помещения выглядят просторнее при использовании скрытых дверных коробов без наличников.

Межкомнатные двери со скрытыми петлями

Петли являются незаменимой частью двери. Существует много видов петель, скрытые петли считаются самыми надежными.

Конструкция скрытых петель:

· Шарнир монтируется в дверную коробку, скрываясь в корпусе из металла;

· П-образным рычагом с дверным полотном соединяется шарнир;

· Рычаг состоит из двух элементом, скрепленных винтом. При закрытом положении двери, рычаг находится в углублении.

Петли различают на правосторонние и левосторонние, а также универсальные, которые за счет двух навесных компонентов могут открываться в любом направлении. По способу установки петли можно разделить на ввертные, навесные и врезные.

Достоинства скрытых петель:

· Выдерживают нагрузку до 50 килограмм;

· Открывают и распахивают двери на 180 градусов;

· Петли не видно снаружи, когда дверь закрыта;

· Легко монтировать и регулировать;

· Длительный срок службы и надежность;

· Регулирование дверного полотна в трех плоскостях;

· Оконченный красивый внешний вид;

· Петли не видно снаружи, когда дверь закрыта;

· Дверь со скрытыми петлями трудно взломать.

Петли отвечают за поддержание всей конструкции двери. Очень важен правильный монаж двери со скрытыми петлями, соблюдение размеров. От этого зависит срок их службы и наличие присущих им функций: распахивание на 180 градусов, отсутствие скрипа. Для изготовления дверей со скрытыми петлями используют сталь, нержавеющая сталь, чугун, а также латунь.

Дверь без наличников скрытого монтажа

Такие двери бывают как односторонние, так и двухсторонние. Более популярной являются односторонние двери, они занимает меньше места, а значит, удобны для небольших помещений, например ванной комнаты.

Дверь - невидимка с внутренней стороны выглядит довольно просто. Ее можно покрасить или оклеить обоями. Доступны любые варианты отделки.

Виды межкомнатные двери, для которых не требуются наличники:

· Раздвижные и откатные;

· Из стекла;

· С зеркальной поверхностью;

· Со скрытым коробом;

· Скрытые полностью.

Виды раздвижных и откатных дверей:

· На спрятанном рельсе. Используются, чтобы скрыть отделку двери;

· С направляющими сверху либо снизу. Встречаются как с наличниками, так и без;

· Двери с подвесом сверху, не соприкасающиеся с полом. Они как-бы подвешены в воздухе;

· Книжки или двери - гармошки.

Для стеклянных полотен обналичка может быть нужна лишь для закрытия дефектов стеновой отделки или установки дверной коробки. Распашная створка из стекла – отличный способ зрительно увеличить стену.

Скрытые двери, как правило, устанавливают, когда необходимо завуалировать дверной проем. Конструкция как будто продолжает стену. Скрытые створки часто применяют для ванной комнаты, кладовок, детских, гардеробных, проходов, находящихся под лестницей. На скрытый дверной короб устанавливают скрытые петли. Они устанавливаются в предназначенные для этого отверстия в створке и сбоку коробки двери. Могут использоваться специальные пластины, закрывающие конструкцию дверных петель.

К недостаткам таких дверей можно отнести ранние сроки монтажа, из-за которых об установке дверей приходится позаботиться заранее. Дверь без наличников скрыта только с одной стороны. Обратная её сторона располагается не вровень со стеной. Для установки дверей со скрытым коробом необходимы большие финансовые затраты, по сравнению с обычными. На это влияет

стоимость конструкции и самих работ. Сэкономить в данном случае возможно, если приобретать двери - невидимки отечественных производителей.

Установка двери без наличников

Для установки данного вида двери нужно подготовить стены заблаговременно. Её монтируют перед финальной обработкой стен. Двери – невидимки монтируют на скрытых петлях в раму, скрытую в дверной проем. Можно заняться установкой двери самостоятельно, однако лучше доверить это профессионалам.

Как устанавливать двери без наличников:

· В перегородку из гипсокартона устанавливается конструкция с алюминиевым коробом. Дверное полотно должно расположиться вровень со стеной. Эта конструкция открывается лишь наружу;

· Дверь располагается заподлицо относительно стены, штукатуркой покрывают полости. Отверстие для анкера устанавливается под уплотнителем, на анкер фиксируется короб. Видимая часть коробки двери менее 9 сантиметров;

· Установка в дверной проем, когда стена по толщине больше, чем дверная коробка. Покрывается штукатуркой видимая полость и дверная коробка с внутренней стороны;

· При монтаже потайных дверей применяют алюминиевый дверной короб, гладкое полотно и скрытые петли. Полотно должно располагаться вровень относительно стены. Для этого варианта нужно, чтобы стена была толще короба по ширине.

Межкомнатные двери со скрытым монтажом всегда устанавливают до выполнения отделки, во время выравнивания стен и подготовки дверного короба.

Использование дверей без наличников является отличным решением для помещений в необычном стиле и ограниченных по площади. С их помощью дизайнеры могут воплощать все свои замыслы. Скрытые короба подойдут для комнат как самых смелых, так очень простых по оформлению. Их легко вписать в любой интерьер. В скором времени эти двери будут самыми популярными из всех.