Цветовое оформление кухни

Цветовое оформление кухниВажной составляющей интерьера кухни является цвет. К его выбору необходимо подходить ответственно, принимая решение взвешенно. Так как в этом помещении обычно проводят немало времени, важно выбрать оттенок, который не надоест даже через несколько лет. Важно учесть, что цветовая гамма кухонного гарнитура должна сочетаться с отделкой пола, стен и предметов мебели. Правильное сочетание цветов в интерьере играет основную роль в создании стильного и уютного дизайна помещения.Самым простым и популярным вариантом является однотонное оформление. Чтобы предметы интерьера не сливались, можно использовать соседние к основному тона, добавлять детали с рисунком или использовать сочетание разных фактур и материалов. К примеру, для кухни в белом цвете доступны любые сочетания. В случае если спокойный дизайн надоест, можно добавить смежные оттенки или применить контрасты, просто поменяв некоторые детали интерьера: цвет дверок гарнитура, обоев, штор. Пол и стены должны отличаться на несколько оттенков гарнитура. Следует отметить, что нежелательно использование более трех, максимум пяти оттенков. В любом случае один цвет в интерьере всегда должен доминировать.Цветовая гамма влияет на восприятие дизайна, в том числе:· действует на настроение, успокаивая или заряжая энергией;· возбуждает аппетит за счет использования сочных цветов;· при доминировании светлых тонов пространство выглядит более освещенным;· дает ощущение тепла или прохлады в зависимости от выбора теплых или холодных оттенков в интерьере;· визуально меняет размер помещения – темные поверхности делают комнату меньше, а светлые увеличивают.Например, чтобы разнообразить кухню бежевого цвета можно добавить белые и кофейные элементы. Интересным решением в данном случае будет фартук (стеновая панель) или обои с орнаментом. Отличным дополнением к такому сочетанию будут необычные детали, такие как фигурные ручки на дверках кухни. Такие сочетания в интерьере обладают успокаивающим действием, создают ощущение светлого и просторного помещения.Примером контрастного решения может быть оранжевый цвет дверок кухонного гарнитура в сочетании с фасадом из темного дерева и соломенными столешницей и фартуком. В данном случае стены, пол и потолок рекомендуется выполнить в спокойных расцветках. Стол и стулья хорошо будут смотреться в оттенках, использованных в оформлении гарнитура. Такой вариант оформления улучшает настроение за счет использования ярких элементов, кухня выглядит теплой и уютной.Хорошо будет смотреться кухня салатового цвета в сочетании с серыми элементами декора, и отделкой под металл. Яркий основной цвет разбавляется спокойными поверхностями, чтобы не было слишком пестро. Такие сочетания смотрятся современно и стильно, создают ощущение прохлады и визуально добавляют света.В заключение несколько советов, которые помогут грамотно оформить кухнюКрупный орнамент на стенах скрадывает размеры помещения, а мелкий, наоборот, зрительно расширяет границы помещения. Вертикальный рисунок визуально увеличивает высоту потолка. Горизонтальные полосы и рисунки на стенах создают ощущения простора в помещении,но при этом зрительно уменьшают высоту потолка. Диагональные линии добавляют в интерьер кухни динамику, создают иллюзию движения.Белый и черный можно сочетать практически со всей палитрой цветов. Глянцевые поверхности усиливают насыщенность и глубину тонов, в то время как матовые приглушают. Сочетание цветов в интерьере кухни зависит, главным образом, от вкусовых предпочтений владельца, несочетаемых вариантов не существует.