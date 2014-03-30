Идеальная пара – бижутерия и декольте

В первую очередь бижутерию подбирают по стилю наряда, а не по цвету. Кроме этого, важно знать модные направления и тенденции сезона, а правильное сочетание выреза одежды с формой и стилем аксессуаров привлечет внимание к достоинствам и выгодно подчеркнет индивидуальность.