Капсульные кофемашины

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10 лет назад
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Что может быть лучше бодрящего аромата кофе с утра и спасительных глотков этого бесподобного, крепкого напитка в течение напряженного трудового дня. Появление капсульных кофемашин – необходимость, вызванная современным образом жизни.

ссылка на статью: http://bt.web-3.ru/coffeegrinder/kofemash/?act=full&id_article=9225

капсульные_кофемашины.doc
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