Пароварка или мультиварка: что выбрать?

Современный образ жизни сделал необходимыми в нашей повседневности такие шедевры технологического прогресса, как пароварка и мультиварка.

Проявляя заботу о правильном и здоровом питании, при этом стараясь максимально сэкономить семейный бюджет и время на приготовлении, современные хозяйки задаются практичным вопросом: какой из этих кухонных агрегатов стоит приобрести.

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