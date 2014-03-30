Пароварка или мультиварка: что выбрать?

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10 лет назад
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Современный образ жизни сделал необходимыми в нашей повседневности такие шедевры  технологического прогресса, как пароварка и мультиварка.

Проявляя заботу о правильном и здоровом питании, при этом стараясь максимально сэкономить семейный бюджет и время на приготовлении, современные хозяйки задаются практичным вопросом: какой из этих кухонных агрегатов стоит приобрести.

 

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