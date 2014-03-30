Розовые свадебные платья – светлые надежды

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10 лет назад
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Свадебный тренд - розовое платье, смотрится на невесте очень нежно, женственно и чувственно. В новых коллекциях известнейших свадебных брендов все чаще встречаются розовые платья разнообразных фасонов и оттенков, украшенные вышивкой, кружевными вставками, стразами Swarovski и бисером, благодаря чему каждая модель превращается в изысканный шедевр.

ссылка на статью:   http://modnoe-platye.ru/odna_stat.php?id=212

розовое свадебное платье.doc
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