Розовые свадебные платья – светлые надежды

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Свадебный тренд - розовое платье, смотрится на невесте очень нежно, женственно и чувственно. В новых коллекциях известнейших свадебных брендов все чаще встречаются розовые платья разнообразных фасонов и оттенков, украшенные вышивкой, кружевными вставками, стразами Swarovski и бисером, благодаря чему каждая модель превращается в изысканный шедевр.
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