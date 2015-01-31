Их любовь благословила Валгалла

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Статья для рубрики Love story глянцевого журнала свадебной тематики SPLENDID http://splendid-magazine.md/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%96-27-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B0.html