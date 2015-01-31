Интервью В поисках своего нового образа

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Презентационная статья в форме интервью: для глянцевого журнала свадебной тематики SPLENDID
http://splendid-magazine.md/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-2.html