Как и какими способами монтируется электропроводка

http://russiafaq.ru/spravochnik/Lichnyj_opyt/Kak_i_kakimi_sposobami_montiruetsya_elektroprovodka_v_pomeshchenii.html

Практически любое современное помещение вне зависимости от его предназначения, имеет электрическую «начинку». Любая квартира, дом или дача не являются исключением и нуждаются в электрификации. Главная роль по доставке электричества в помещение, отводится электрической проводке. Безопасность и надежность электрической сети помещения, во многом зависят от монтажа и качества укладки электропроводки.

Так какой же бывает электропроводка и как она монтируется?

Электропроводка, а вернее будет сказать способ ее монтажа, разделяется на три основных вида – открытая проводка, закрытая проводка и комбинированная проводка. Эти виды проводки могут использоваться практически в любых помещениях. Но, например, в жилых помещениях в основном используется скрытая проводка, которая незаметна и не нарушает эстетичности помещения. Открытая проводка, так же может использоваться в жилых зданиях, но применяют ее в основном в подсобных и подвальных помещениях и зачастую на дачах.