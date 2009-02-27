Климатическая техника

В век информационных технологий и прогресса, мы с трудом представляем себе времена, когда люди жили без таких необходимых на сегодняшний день вещей как кондиционер.

Когда-то, совсем недавно, кондиционер был предметом большой роскоши, а сегодня практически ни один офис не обходится без этого вида техники, да что там офис – в жилых домах, загородных коттеджах они стоят сплошь и рядом. Поэтому, настало время разобраться, какие кондиционеры бывают и как использоваться дома, в офисе и других общественных местах.