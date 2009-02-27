Покупка кухни- с замерщиком или без
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Добавлена170 просмотров
15 лет назад
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Когда в Вашей жизни происходит приятное событие, такое как переезд в новую квартиру, или же Вы решаете сделать ремонт в старой квартире, возникает вопрос, как, где и с чьей помощью купить новую кухонную мебель!
Можно пойти разными способами: зайти ...