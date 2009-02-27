Покупка кухни- с замерщиком или без

Копирайтинг
Добавлена
15 лет назад
170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Когда в Вашей жизни происходит приятное событие, такое как переезд в новую квартиру, или же Вы решаете сделать ремонт в старой квартире, возникает вопрос, как, где и с чьей помощью купить новую кухонную мебель!

Можно пойти разными способами: зайти ...

Покупка кухни- с замерщиком или без.doc
24 КБ