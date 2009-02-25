Аренда квартир

Думаю, что каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с тем, что ему необходимо было снять жилье - занятие, как вы знаете, не из легких!

Ступая на тернистый путь - путь поиска квартиры в аренду, вы сталкиваетесь с разными жизненными ситуациями, так называемой школой жизни арендатора. Эта школа всегда состоит из нескольких ступеней, так как путь-то тернистый!

Самая легкая на ваш взгляд ступень – первая – поход в Интернет. Что может быть проще – оставить сообщение на доске объявлений с пометкой – «агентствам не беспокоить» и