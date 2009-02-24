Главная страница для сайта

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Туристическое агентство «Кураж» предлагает Вам отдых в любой части света!

Сотрудники нашего агентства – профессионалы туристического бизнеса, поэтому они с удовольствием помогут Вам распланировать Ваш отпуск так, чтобы Вы остались довольны от выбора страны, маршрута, гостеприимства принимающей стороны и сервиса.

Наши туры организованы так, что вылет может быть осуществлен прямо из Нижнего Новгорода, что очень удобно для нижегородцев! А наш офис имеет правильное стратегическое расположение, поэтому Вам удобно будет подъехать к нам с любой части города. Мы заботимся о Вашем комфорте и ценим Ваше время!