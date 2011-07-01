Комиссия банка кредит

При получении кредитных средств, многие банки очень часто используют хитрые механизмы скрытых доходов, и первым эффективным методом этого направления, является комиссия банка кредит. Конечно, изначально, все заемщики обращают свое внимание на предложенные параметры предлагаемого кредита - процентную ставку, порядок выдачи и его сроки. Среднестатистический потребитель не обратит внимание, что есть дополнительная комиссия банка в договоре, а ведь именно она может увеличить затраты при обслуживании кредита. Комиссия банка кредит, применяется во многих кредитных программах. Её суть в том, что заемщик будет обязан выплачивать банку, который выдал кредит, комиссионные за обслуживание его кредита пока не истечет срок действия договора. Сумма этого вознаграждения будет рассчитываться от сумы полученного кредита, и сможет составить от 1-10%. Очень важно понимать то, что плата за обслуживание при новом пересчете процентной ставки, довольно существенно увеличится. Можно попробовать пересчитать стоимость кредита, учитывая комиссию за обслуживание выданного кредита. Например, мы захотели получить кредит на сумму 50.000у.е., при процентной ставки 15% годовых, и ежемесячная комиссия банка кредит за обслуживание будет 1 процент от суммы полученного кредита. При этих условиях выплата по процентам в 1-й месяц будет составлять 625у.о. (берется такой метод начисления, как факт/360), а сумма комиссии банка – 500у.о. Если пересчитать на годовую процентную ставку, то получим 27 процентов годовых общей ставки. Такая комиссия банка кредит существенно меняет все, и если её вовремя не учесть, то можно неплохо просчитаться в стоимости таких средств. Будет важным также учитывать порядок при начислении ежемесячной комиссии, и в таком случае, если рассчитать начальную сумму кредита, то она будет наибольшей на всем протяжении действия договора. При таком же начислении на остаток кредита, она естественно будет уменьшаться соответственно возвращению задолженности по кредиту. Оспаривать такую комиссию банка в суде на данный момент не реально, потому что если Вы уже подписали этот кредитный договор, то обязаны его выполнять.