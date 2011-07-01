Возврат процентов по кредиту

Как правило, возврат процентов по кредиту утверждается каждым банком индивидуально, в зависимости от некоторых условий ипотечного кредита. А точнее от того, предусмотрено ли ипотекой приобретение квартиры или дома на первичном или вторичном рынке недвижимости, по размерам первоначального взноса и срокам кредитования и т. д. Популярным на рынке кредитов остается фиксированная процентная ставка по ипотеке. На весь период кредитования она является неизменной. Существуют еще плавающие ставки - начисляются по средним показателям процентной ставки ипотечного рынка. Каждый год определяется новое значение на возврат процентов по кредиту, и заемщик всегда может узнать его в банке. Плавающие процентные ставки могут и показаться более выгодными, но их общий авторитет подрывает нестабильность этой процентной выплаты. При выборе более низкой ставки, следует определить для себя реальные суммы по возврату процентов кредита. Учитывая при этом дополнительные траты, сопутствующие по оформлению кредита и обслуживанию его, вы сможете узнать верный возврат процентов по кредиту. Лучше изучить самостоятельно все условия такого ипотечного кредитования, либо можно воспользоваться услугами специалистов по ипотечным кредитам. Благодаря учету всех выплат и расходов, можно точно определить, какой возврат процентов по кредиту вам предстоит. Вычисление такой суммы должно быть обязательным условием для вашего кредитования. По закону, банк должен предоставить заемщику всю открытую и достоверную информацию по кредитованию. А заемщик, в свою очередь, имеет право потребовать любую документацию и разъяснения к ней, а также ее терминологию, которая непонятна ему, что бы правильно составить более точную картину своих выплат. При градиентном снижении ипотечных ставок, следует знать о том, что при непредвиденных обстоятельствах стало возможным ипотечное перекредитование. Чтобы погасить ипотечный кредит с большой процентной ставкой, нужно получить новый кредит с меньшей ипотечной ставкой. При таком распределении дел, в договоре может быть предусмотрена вероятность «досрочного» закрытия кредита. Но необходимо учесть, что даже при облегченных условиях кредита, может возникнуть необходимость переучета абсолютно всех расходов на возврат процентов по кредиту.