Могу выполнить для Вас, следующие виды работ (по приятным для Вас ценам):
Качественный рерайт.
Редактирование/Корректировка текста;
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Мои контакты:
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
нет рейтинга