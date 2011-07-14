Artifical_mob

Юрий Анищенко Artifical_mob

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Могу выполнить для Вас, следующие виды работ (по приятным для Вас ценам):

Качественный рерайт.

Редактирование/Корректировка текста;

Распознавание текста;

Обращайтесь, в качестве вам сомневаться не придется.

Мои контакты:

E-Mail: [email protected]

ICQ: 260432158

Отзывы заказчиков
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Рерайт статей тематики "сериалы"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
нет рейтинга