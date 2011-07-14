Могу выполнить для Вас, следующие виды работ (по приятным для Вас ценам):

Качественный рерайт.

Редактирование/Корректировка текста;

Распознавание текста;

Обращайтесь, в качестве вам сомневаться не придется.

Мои контакты:

E-Mail: [email protected]

ICQ: 260432158