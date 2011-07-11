Как запоминать много интересного надолго.

Некоторые простые советы помогут эффективно использовать вашу память. Как утверждают естественно-научные знания, все время первобытные люди жили и боролись с окружающей средой, закрепляя в ней свое место. Совершенные органы чувств человека – обоняние, зрение, слух. Именно от них зависело, сможет ли конкретный человек выжить и продолжить свою родословную. Либо же погибнуть, уступив при этом дорогу сильнейшим. Зачастую распознать опасность быстро, означало, как можно быстрее узнать вкус и цвет, опасный цвет своих сородичей. С развитием человека, способности органов чувств вписывались в окружающую среду, формировалось хорошее мышление, способность абстракционных рассуждений. Человек пытался учиться мыслить категориями, аналогов которым не существовало в природе. Параллельно развивалась способность запоминания информации. Судя по всему, мышление и память как-то тесно связаны между собой. Мышление осуществляется в мгновенной (кратковременной) памяти. За разного рода фактами и опытом нужно обратится в "архив" – долговременную память. Современная наука различают еще такую память, как "образную", основанную на впечатлениях, эмоциях, переживаниях. И логическую (символьную/словесную) память. Например, как композитору сделать музыкальное произведение, описав звуки лишь при помощи знаков, не прибегая при этом к звуковой памяти? Или наоборот, такая точная наука, как математика будет невозможна без развития символьного аппарата, одна из составляющих языка того, или другого раздела науки. И наоборот, точнейшая наука – математика – невозможна без символьного развитого аппарата, составляющего язык того либо иного раздела науки. Давно известно, что правое полушарие мозга отвечает за эмоциии/чувства. А левое полушарие мозга человека – за формальнологическое объяснение мира. То есть, правое полушарие замечает звуки, все цвета из окружающего мира, краски. Левое полушарие - за правильность восприятия "картинки" в целом. Есть случаи, когда одно полушарие развито сильнее. В итоге получается, что человек, с больш развитым "правым" полушарием, при описывании полотна мастера, обязательно обратит свое внимание на сочетание красок и эмоции отображаемых участников. Левополушарный человек быстро заметит какие то несоответствия важных деталей, например, что солнце расположено не так (не соответствует широте местности). При помощи специальных психологических тестов, возможно отличить какое полушарие развито больше (правое или левое). По статистике, люди с развитым правим полушарием, работают в гуманитарной сфере. В то время, как (левополушарные) предпочтут точные науки и скурпулезную работу где нужна точность. Так как же быстро можно запоминают информацию, заранее натренировав ее? Ответ прост. Когда будете запоминать информацию, соедините при этом особенности запоминания правого и левого полушария. Проще говоря запоминайте не только словесную, а также эмоциональную информацию. Именно ту, за которую отвечает ваше правое полушарие. При этом эмоции и впечатления, это образы – придумайте их сами! Приведем пример. Как же быстро запомнить такие слова: клетка, напильник, тигр, скворец? Нужно будет нарисовать мысленную словесную картинку (в нашем примере это клетка), возле которой будет лежать напильник, и в клетке будет сидеть тигр, а сверху сидящий скворец (птиц тоже держат в клетке). В условиях нынешней цивилизации, интенсивная робота символьной памяти привела к тому, что уже к 25-летнему возрасту, наша память оказывается совсем переполненной, и уже не способной интенсивно работать - запоминать все новое. В памяти может содержатся совсем ненужная информация, которую мы запомнили, например, в школе и институте. Такая способность, как забывать ненужное - важное свойство памяти, которое нужно развивать. Быстрота забывания позволяет намного успешнее запомнить, что-то новое. Научиться этому необычному умению можно еще быстрее. Возьмите чистый лист бумаги и запишите на нем, что бы вы хотели забыть. При этом память расслабится, так как не нужно запоминать записанную информацию. Вы быстро забудете..