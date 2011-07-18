Самый длинный и красивый мост в мире.

Мост Ханчжоу, длина которого 36 км, на сегодняшний день является самым длинным в Китае и во всем мире по морю. Этот мост пересекает залив Ханчжоу в Китайском море и речку Цяньтан. В данный момент он также является одним из самых красивых мостов мира. Есть мнение, что китайцы не могут надежно строить, но, благодаря такому проекту, как этот мост все негативные мнения скоро рассеются. Исследовательские работы начались в 1994 году, а само строительство - официально в 2003 году, и завершено в 2008. Мост был запущен в 2009г., и ежедневно пропускает 45— 50 тыс. единиц транспорта.

Мост Ханчжоу был сооружен в форме буквы «S» и является важным дорожным участком восточного побережья Китая. Начало моста находится в Джиаксине - это на севере страны, а заканчивается в Нинбо – на юге Китая. Благодаря этому строительству сократилось расстояние для транспорта от Нинбо до Шанхая на целых 120км. Дорога с двухсторонним движением на мосту имеет 6 полос. Здесь действует ограничение скорости – не больше 100км/ч. Ширина моста составила 33м, а высота 62м, это позволило контейнеровозам 4-го и 5-го проплывать под сводами. По проекту, мост должен прослужить 100 лет, после истечения этого срока его можно будет легко реконструировать. Бетонные узлы моста были отлиты на суше, а уже затем транспортировались на участок для окончательного монтажа и установки. Для установки прогонов использовали плавучие гигантские краны с точными приборами постановки на якорь. По средине моста Ханчжоу сооружен остров для отдыха водителей, общей площадью 10 тыс.м., включая рестораны, гостиницы, автозаправки и смотровую площадку. Остров стал популярным для туристов. По обе стороны острова обустроены общественные парки.

Главный инженер моста Ванг Йонг рассказал, что этот мост один из важных не только для Китая, но и для всего мира. Мост Ханчжоу не только самый длинный (по морю), но также построен в сложной морской среде. Здесь протекает один из самых сильных потоков Земли, возникают тайфуны, а морское дно неоднородно. Проектная стоимость составила 1,42 миллиарда долларов. Из них приблизительно 18 миллионов были получены от семнадцати неправительственных предприятий, 35% привлечены из частных компаний Нинбо, 59% - это были ссуды банков Китая (центральных и региональных). Группа Songcheng — стала самым большим неправительственным акционером в этом проекте с его инвестициями (17% основного капитала). Мост Ханчжоу — это признак экономической растущей мощи Китая.