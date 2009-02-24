Контент для сайта рекламного агентства
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15 лет назад
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Задача клиента: создать контент имиджевого сайта нового рекламного агентства с определенным процентом ключевых слов. Тексты должны были сочетать в себе необходимую информацию и чувство юмора, основанное на символике советского периода.