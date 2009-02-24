Концепция квеста для компании "ххх"

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15 лет назад
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Клиентом была поставлена задача: создать оригинальную и нестандартную концепцию мероприятия для сотрудников. Цели мероприятия - повышение лояльности сотрудников, донесение до них основной миссии компании, командообразование. Бюджет - ограниченный.

Концепция квеста для компании "ххх".doc
50 КБ