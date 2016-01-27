Статья в журнале "КомпьюАрт" 7'2001

http://www.compuart.ru/Article.aspx?id=8930

Лед тронулся, или Приключения InDesign в России

Дмитрий Злотников

Эх!.. Жалко! Рано, очень рано Луначарский ушел.

Ведь, старик с идеей латинизации русского носился.

Скольких бы проблем сейчас не имели…

Ю.В. Бучнев, руководитель одной из

компаний-интеграторов в сфере DTP,

начало 90-х

В первых числах апреля благодаря компании АТРИ-Графика, в редакции появился полнофункциональный релиз Adobe InDesign 1.5.2 CE. Сразу отметим, что полная или почти полная неосведомленность предыдущих версий этого продукта о существовании кириллицы, балтийских, греческого и прочих «великих и могучих» в этой версии наконец-то исправлена. Появилась возможность нормальной работы в нем и выполнения реальных, а не каких-то абстрактных (с подверстыванием боксов «Lorem ipsum…»1) проектов. Мы и начали. Работать. Лед тронулся…

История

Разговоры о «Кварк-киллере» и описание его возможностей и преимуществ появились где-то летом 98-го. Мы все слушали, читали обзоры и облизывались.

Не успел Adobe InDesign 1.0 появиться, многие сразу же его приобретали. Примчавшись на работу и отодвинув все дела, под свист и улюлюканье коллег-скептиков инсталлировали пакет. Приятно удивлялись интерфейсу — один к одному Illustrator. Практически все частоупотребимые клавиатурные сокращения совпадали. Для всех приятным (или не очень) открытием стало совпадение общих принципов процесса верстки с основным конкурентом пакета. Бродили по меню, открывали пример, поставляемый с продуктом, двигали полосные элементы, упражнялись с текстовыми боксами. Генерировали тестовый PostScript-файл. На удивление, с первого раза получалось. Все здорово, все работает!

Но увы, увы и ах! Как только дело доходило до попытки ввода русского текста, на мониторе вместо кириллических символов появлялись очень выразительные светло-красные прямоугольники. Все попытки что-либо с этим сделать не приводили к сколь-нибудь значащему результату. В конференциях появилась информация, что некорректное отображение кириллицы «лечится» на Win-платформе заменой в реестре всех вхождений «1252.nls» на «1251.nls»2. Не помогало. Хотя, как оказалось впоследствии, InDesign был в этом виноват лишь отчасти — были необходимы шрифтовые файлы с правильно именованными глифами. Но на тот момент большинство пользователей об этом не знали. Пакет оказался красивой бесполезной игрушкой в тех случаях, когда речь шла о неанглоязычной верстке. После такого разочарования InDesign существовал на компьютерах любителей новинок до первой Большой Чистки.

Прошло полтора года. Все общение заинтересованных людей с InDesign сводилось к завистливому созерцанию интенсивного общения «буржуев» на Adobe.com в форумах, посвященных продукту, к отслеживанию все новых и новых дополнений, да к попыткам найти достоверную информацию о возможной локализации. Всезнающие поисковые машины при запросе «InDesign» любезно выдавали большое количество ссылок на различные алекс- и петро-софты, но чего-либо существенного не появлялось. Появился Adobe InDesign 1.5. К тому моменту ситуация со шрифтами прояснилась, символы получили «правильные» имена. Работать, произведя указанную выше правку реестра, было уже можно. Не было переносов. Это решалось расстановкой символов мягкого переноса в импортируемом тексте посредством различных алгоритмов. Для «побаловаться» — достаточно, для нормального издательского процесса — неприемлемо. Долгое время dtp-общественность взывала к братьям-программистам с настойчивыми просьбами о создании соответствующего модуля, благо InDesign обладает очень открытой архитектурой и SDK к нему выложен для всеобщего пользования. Братья-программисты не откликнулись.

И вот наконец-то в феврале 2001 года компания WinSoft, много лет работающая в тесном контакте с Adobe и отвечающая за всю поддержку Adobe-продуктов для нероманских языков (кроме иероглифических) — от арабского до русского и польского, представила локализованную версию InDesign 1.5.2 CE (Central Europe). В этом релизе значительно улучшена поддержка кириллицы, восточноевропейских, балтийских и греческого языков. Появилась также поддержка переноса кириллических текстов. Важным моментом для российских пользователей является предложение компании WinSoft апгрейда с PageMaker до InDesign 1.5.2 CE. Сама Adobe такой возможности не подразумевает.

Это — история, непосредственными участниками которой были многие и многие любители новинок на одной шестой части суши и в бывшем братском соцлагере. К настоящему моменту, по прошествии двух лет интенсивной эксплутации пакета, последними версиями являются Adobe InDesign 1.5.2 и 1.5.2 CE. На адобовском сайте появилось множество материалов, утилит и плагинов для работы с продуктом. Можно считать, что пресловутая парочка «сервис-паков» уже состоялась. Все это позволяет считать InDesign серьезной рабочей лошадкой, мощным в реальности и по потенциалу издательским пакетом, заслуживающим пристального внимания при выборе инструмента для коммерческого дизайна и верстки.