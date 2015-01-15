Обзор курса (треининга) по созданию сайта

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9 лет назад
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Споры о том есть ли необходимость создания сайта в сети,остались в прошлом. Наличие собственного интернет-представительства открывают

перед компанией широкие возможности для развития бизнеса посредством рекламы и

продвижения предоставляемых товаров или услуг в сети. Даже небольшой, но

грамотно разработанный веб-сайт является мощным маркетинговым инструментом,

позволяющим эффективно заявить о себе потенциальным клиентам.

обзор курса (тренига) по созданию сайта.docx
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