Обзор курса (треининга) по созданию сайта

Споры о том есть ли необходимость создания сайта в сети,остались в прошлом. Наличие собственного интернет-представительства открывают

перед компанией широкие возможности для развития бизнеса посредством рекламы и

продвижения предоставляемых товаров или услуг в сети. Даже небольшой, но

грамотно разработанный веб-сайт является мощным маркетинговым инструментом,

позволяющим эффективно заявить о себе потенциальным клиентам.