Отличие продвижения временными ссылками от вечных

Алгоритмы ранжирования поисковых систем регулярно совершенствуются. В свете последних изменений ссылочное продвижение переживает нелегкий этап развития.

Все больше ресурсов попадают под санкции, а поэтому веб-мастера вынуждены

переосмысливать актуальные ранее методы и вырабатывать более эффективные

способы продвижения сайта по требуемым ключевым запросам. Так или иначе,

покупка ссылок по-прежнему является одним из основных внешних факторов, но это

должны быть по-настоящему хорошие внешние ссылки. В этом плане актуальность

приобретает продвижение вечными ссылками, поскольку в отличие от арендованных

(временных), они позволяют создать более качественный ссылочный профиль.