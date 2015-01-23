Отзыв на заказ к статье о вреде курения.

По поводу утверждения о том, что мужчины курят ради наркотического опьянения, а не ради снятия стресса готов сказать следующее: я сам курил около 15 лет и не раз задумывался о причинах этой пагубной для здоровья привычки. Но уверяю вас, что никогда желание получить наркотическое

опьянение от сигареты не являлось решающим перед употреблением очередной порции никотина. Вообще, я считаю, что никаким наркотическим эффектом, вызывающим удовольствие, сигареты не обладают. Только лишь, вызываемая ими зависимость, позволяет отнести их к разряду наркотических веществ.

По поводу снятия стресса, тоже не совсем согласен. Может быть сигарета и снимает стресс, но по-моему только тот, который вызван никотиновой недостаточностью. Таким образом, если не курить, то и стресса вызванного нехваткой никотина - не будет. В итоге, в один прекрасный момент, я понял, что сигареты вообще вещь бесполезная: нет ни удовольствия - ни релаксации, после

чего бросил курить, чего и всем желаю.