Статья на заказ о книге-биографии Моники Беллуччи.

В последнее время стал больше читать. Но если честно давненько не попадалось чего-то стоящего. И вот совсем недавно, буквально на прошлой неделе, мой взгляд остановился на недавно вышедшей книге, под авторством Елизаветы Бута из серии "Женщина, покорившая мир". Первое,

что привлекло внимание, - это название "Моника Беллуччи. Кто простит мне красоту" .

Итальянская актриса всегда была мне интересна, но после прочтения книги - я был просто покорен. Приятно поразило и качество издания. Множество фотографий отличного качества, качественный переплет и оформление сделали процесс чтения еще приятнее. Книга написана легко и интересно, читается буквально на одном дыхании. Также книга содержит несколько уникальных интервью, после прочтения которых я проникся настоящим уважением к актрисе.

Скажу по секрету, после прочтения, вышел в интернет и оказалось, что в России - это первая опубликованная книга о Монике Беллуччи, что придает ей особенную ценность и эксклюзивность. Вообщем всем рекомендую, уверен Вам понравится.