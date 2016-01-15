Почему пенсы из России переезжают в Болгарию .

Статья для сайта вопрос-ответ^Пенсионеры - люди мудрые и осмотрительные. Поменять под старость лет место жительства и не просто поменять, а переехать за границу-шаг рискованный, тем не менее, российские пенсы охотно уезжают в Болгарию.

Опубликовано:http://uznamania.ru/pochemu-rossiyskie-pensionery-pereezhayt-v-bolgariy-na-pmzh.html