Салон красоты MADY STYLE

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Статья-презентация салона красоты для глянцевого журнала свадебной тематики SPLENDID http://splendid-magazine.md/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B-mady-style-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82.html