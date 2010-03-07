Село и Юля
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14 лет назад
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В большинстве своем предвыборная борьба в Украине ведется пока не по науке, а по старинке, наобум - похоже, понятие «работа с целевыми группами» для кандидатов пустой звук.
Село и Юля.doc
29 КБ