Село и Юля

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14 лет назад
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http://politiko.com.ua/blogpost9190

В большинстве своем предвыборная борьба в Украине ведется пока не по науке, а по старинке, наобум - похоже, понятие «работа с целевыми группами» для кандидатов пустой звук.

Село и Юля.doc
29 КБ