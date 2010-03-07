Инвестировать в будущее, или?

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Вы собираетесь покупать недвижимость?

Обычно, если вопрос со своим углом не стоит очень уж остро, то ответ оказывается отрицательным.

Но ведь если задуматься, даже самой комфортной родительской квартиры может быть недостаточно для подрастающих или будущих детей. Если мы жили вместе с тещами и свекровями, то они, наши потомки, без сомнения, достойны лучшего.